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أمسية رمضانية في السلفية بريمة في ذكرى استشهاد الإمام علي
[26/مايو/2019]
ريمة- سبأ:

نظمت السلطة المحلية بمديرية السلفية محافظة ريمة أمسية رمضانية في ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.


وفي الأمسية أشار محافظ ريمة فارس الحباري إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام علي ونهجه في إعلاء كلمة الإسلام ومواجهة الطغاة والمستكبرين.

وقال "نقف اليوم أمام باب مدينة علم رسول الله لنستلهم من سيرة الإمام علي الدروس باعتباره قدوة في مواجهة الطغيان وإقامة الحق".

وأوضح محافظ ريمة أن المرحلة التي يمر بها الوطن تتطلب جهود الجميع في التحشيد للجبهات لمساندة الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني.

فيما تطرق مدير عام المديرية نصير شائع إلى أهمية السير على نهج الإمام علي خاصة والشعب اليمني يخوض مواجهة مصيرية دفاعاً عن وطنه وسيادته واستقلاله.

بدورهم أكد أبناء مديرية السلفية استمرار الصمود والثبات في وجه العدوان ورفد الجبهات بالمزيد من الرجال والمال والعتاد حتى تحرير الأراضي اليمنية من دنس الغزاة والمحتلين.

حضر الأمسية وكلاء المحافظة حسن طه ومحمد مراد وحافظ الواحدي وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية.

سبأ
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