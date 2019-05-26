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آخر تحديث: الأحد، 26 - مايو - 2019 الساعة 04:06:33م
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  عربي ودولي
رئيس الوزراء المجري يأمل في أن تحدث الانتخابات الأوروبية تحولا لصالح معاداة الهجرة
[26/مايو/2019]
بودابست- سبأ:

أعرب فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري بعد الإدلاء بصوته في انتخابات البرلمان الأوروبي اليوم الأحد عن أمله في أن تعزز الانتخابات القوى السياسية المناوئة للهجرة في أنحاء أوروبا.


وقال أوربان، في تصريحات صحفية ”آمل في أن يحدث تحول في المجال العام الأوروبي لصالح الأحزاب السياسية التي ترغب في وقف الهجرة“.

وأضاف ”نرفض الهجرة ونريد أن نرى في الاتحاد الأوروبي زعماء بمقدورهم رفض الهجرة ويريدون وقفها لا إدارتها“.

وفي معرض رده على سؤال، امتنع أوربان، الذي من المتوقع أن يفوز حزبه في الانتخابات بهامش كبير، عن قول ما إذا كان سينضم لتحالف نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني الحزبي الجديد بعد الانتخابات.

وذكر أن مسألة الهجرة وموقف الناس منها ستعيد تشكيل الطيف السياسي في الاتحاد الأوروبي خلال الانتخابات وأن تجمعات الأحزاب التقليدية لن تلعب الدور ذاته في المستقبل.

ومن المتوقع أن تهز الانتخابات الأوروبية التي تُجرى يوم الأحد من مكانة الأحزاب التقليدية المؤيدة للاتحاد الأوروبي وتدعم التيار القومي في البرلمان الأوروبي بما قد يكبح العمل المشترك في السياسات الاقتصادية والخارجية.

وتغلق مراكز الاقتراع في المجر أبوابها الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.

سبأ
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