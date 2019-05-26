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آخر تحديث: الأحد، 26 - مايو - 2019 الساعة 04:06:33م
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روحاني يقترح استفتاء شعبيا بشأن البرنامج النووي الإيراني
[26/مايو/2019]
طهران- سبأ:

اقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني، تنظيم استفتاء شعبي حول برنامج إيران النووي، والحد من تخصيب اليورانيوم.


وقال روحاني ،حسبما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، "المادة 59 من الدستور الإيراني المتعلقة بالاستفتاء، من شأنها فتح الطرق المغلقة وهي نافذة مفتوحة أمام المواطنين في أي وقت إذا اقتضى الأمر".

وأوضح أنه "تقدم عام 2004 عندما كان كبير المفاوضين الإيرانيين حول البرنامج النووي إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، بمبادرة إجراء استفتاء على القضية النووية، وأيد المرشد هذا الاقتراح، لكن الأمور تطورت على نحو مغاير مع تغير الحكومة".

وتابع الرئيس الإيراني: "لكن على أي حال فإن المادة 59 يمكنها تمهيد السبيل في أي مرحلة كانت".

وكان روحاني أعلن الشهر الجاري عن تعليق إيران بعض التزاماتها بالصفقة النووية، ردا على انسحاب الولايات المتحدة منها وتشديد العقوبات الأمريكية على طهران.

ووصف روحاني، خلال استقباله أمس السبت، حشدا من العاملين في وسائل الإعلام، الظروف الراهنة بأنها "صعبة للغاية"، لكنه شدد على أن "الحكومة تسعى من أجل أن لا تصبح الأمور أكثر صعوبة للمواطنين".

ودعا إلى التكاتف بين الإيرانيين لعبور هذه المرحلة، معتبرا أن "الخلافات والتفرقة تزيد ثمن الحرب".

سبأ
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