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آخر تحديث: الأحد، 26 - مايو - 2019 الساعة 02:41:13م
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  محلي
مؤسسة أماس تكرم محافظ إب بدرع المؤسسة
[26/مايو/2019]
إب- سبأ:

كرمت مؤسسة أماس للإنتاج والتوزيع الفني محافظ إب عبدالواحد صلاح بدرع المؤسسة.


وأوضح رئيس المؤسسة الفنان محمد فؤاد الصديق أن تكريم المحافظ يأتي عرفاناً بدوره ودعمه للمثقفين والفنانين.

وأعرب محافظ إب عن تقديره لهذا التكريم .. مؤكداً أهمية دور المثقفين والمبدعين في مواجهة العدوان والحفاظ على الثقافة والموروث الأدبي والفني للمحافظة.

حضر التكريم وكيل المحافظة قاسم المساوى ومدير عام مكتب الثقافة عبد الحكيم مقبل آل قاسم ومدير فرع الهيئة العامة للكتاب ردمان الأديب ورئيس جمعية الشعراء جميل الكامل.

سبأ
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