غراندي تدين الهجوم على محطة الوقود في تعز وتؤكد أنه لا أحد فوق قانون الحرب أدانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن وآخرها الهجوم على محطة وقود بمحافظة تعز ما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من عشرة أشخاص بينهم أطفال.