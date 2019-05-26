غراندي تدين الهجوم على محطة الوقود في تعز وتؤكد أنه لا أحد فوق قانون الحرب

صنعاء- سبأ:



وأوضحت منسقة الأمم المتحدة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه أنه تم الابلاغ في 24 مايو الجاري عن مقتل 12 مدنياً حينما ضرب هجوم محطة للوقود في مديرية ماوية، شرق مدينة تعز،وشملت أعداد القتلى سبعة أطفال.



وأعربت عن خالص التعازي لأسر الضحايا ، معبرة عن إدانتها لهذا الهجوم وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني.



وقالت غراندي "ما زالت الخسائر في الأرواح البريئة تتوالى في اليمن نتيجة هذا الصراع" ، مضيفة "يكاد يكون من المؤكد أن الأعداد الحقيقية أعلى".



وتابعت "ينبغي على الأطراف أن تدرك أنها تتحمل مسؤولية مقتل وإصابة كل رجل وامرأة وطفل في هذا الصراع العبثي"، مؤكدة أنه لا أحد فوق قانون الحرب.

[26/مايو/2019]أدانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن وآخرها الهجوم على محطة وقود بمحافظة تعز ما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من عشرة أشخاص بينهم أطفال.سبأ