ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 26 - مايو - 2019 الساعة 02:41:13م
غراندي تدين الهجوم على محطة الوقود في تعز وتؤكد أنه لا أحد فوق قانون الحرب
أدانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن وآخرها الهجوم على محطة وقود بمحافظة تعز ما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من عشرة أشخاص بينهم أطفال.
مسؤول ايراني: القيادة الامريكية وتواجدها بالمنطقة عمل ارهابي
وصف مسؤول ايراني رفيع اليوم الاحد ,القيادة الامريكية بالإرهابية , مشيرا الى ان لتواجد العسكري الامريكي بالمنطقة تواجد ارهابي .
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
أهلي صنعاء يحافظ على موقعه وصيفاً لبطولة كرة القدم الرمضانية
حافظ أهلي صنعاء على موقعه في وصافة بطولة كرة القدم للكبار التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن الملتقى الرمضاني الثالث بفوزه الصعب على آزال بهدف نظيف في ختام الجولة السادسة مسا أمس.
آخر الأخبار:
مؤسسة أماس تكرم محافظ إب بدرع المؤسسة
تركيا ترسل ارهابيين وأسلحة لمجموعاتها بسوريا ‏
أمسية بمدينة صعدة في ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه
السيطرة على عدد من مواقع المرتزقة وتنفيذ 180 عملية قنص في مختلف الجبهات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
غراندي تدين الهجوم على محطة الوقود في تعز وتؤكد أنه لا أحد فوق قانون الحرب
[26/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

أدانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، جميع  انتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن وآخرها الهجوم على محطة وقود بمحافظة تعز ما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من عشرة أشخاص بينهم أطفال.


 وأوضحت منسقة الأمم المتحدة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه أنه تم الابلاغ في 24 مايو الجاري عن مقتل 12 مدنياً حينما ضرب هجوم محطة للوقود في مديرية ماوية، شرق مدينة تعز،وشملت أعداد القتلى سبعة أطفال. 

وأعربت عن خالص التعازي لأسر الضحايا ، معبرة عن إدانتها لهذا الهجوم وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

 وقالت غراندي "ما زالت الخسائر في الأرواح  البريئة تتوالى في اليمن نتيجة هذا الصراع" ، مضيفة "يكاد يكون من المؤكد أن الأعداد الحقيقية أعلى".

وتابعت "ينبغي على الأطراف أن تدرك أنها تتحمل مسؤولية مقتل وإصابة كل رجل وامرأة وطفل في هذا الصراع العبثي"، مؤكدة أنه لا أحد فوق قانون الحرب.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مؤسسة أماس تكرم محافظ إب بدرع المؤسسة
أمسية بمدينة صعدة في ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه
السيطرة على عدد من مواقع المرتزقة وتنفيذ 180 عملية قنص في مختلف الجبهات
أمسية رمضانية بالحديدة في ذكرى استشهاد الإمام علي
إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان في جيزان
عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جيزان
إصابة طفلين في صعدة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
قاصف k2 تستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان
قوى العدوان تواصل استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية بمحافظة الحديدة
أبناء إب يقدمون مساعدات لأسر المرابطين في الجبهات
العدوان السعودي على اليمن
إصابة طفلين في صعدة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
[26/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية بمحافظة الحديدة
[26/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان في ماوية بتعز
[24/مايو/2019]
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق اتفاق الحديدة واستهداف المناطق الحدودية
[23/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by