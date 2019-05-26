[26/مايو/2019]
أنقرة- سبأ:
افادت وكالة " رويترز" اليوم الاحد نقلا عن مصادر " بان تركيا أمدت مجاميع " ارهابية "بأسلحة جديدة لمساعدتهم في صد هجوم كبير لقوات الجيش العربي السوري بمحافظة ادلب شرق غرب البلاد" .
ونقلت الوكالة عن مصادرها تأكيدها " إن أنقرة زادت الإمدادات العسكرية "للارهابين "خلال الأيام القليلة الماضية "
وعزت السبب فى ذلك حسب تعبيرها "بعد إخفاقها في إقناع روسيا في اجتماعات مجموعة عمل مشتركة جرت في الآونة الأخيرة بضرورة إنهاء التصعيد لتفادي تدفق كبير للاجئين إلى تركيا".
ونقلت الوكالة عن مصادرها " أن تسليم عشرات من المركبات المدرعة ومنصات إطلاق صواريخ جراد وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وصواريخ تاو
وتدعم روسيا الهجوم الضخم الجوي والبري للجيش السوري الذي يسعى للسيطرة على آخر منطقة كبيرة لا تزال تحت سيطرة الارهابيين غرب البلاد.
وشن الرئيس السوري بشار الأسد الهجوم في الشهر الماضي قائلا إن المعارضة انتهكت وقفا لإطلاق النار مما أسفر عن نزوح جماعي للمدنيين من محافظة إدلب ومناطق مجاورة لها نتيجة القصف.
سبأ