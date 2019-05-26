عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تركيا ترسل ارهابيين وأسلحة لمجموعاتها بسوريا ‏ أنقرة- سبأ:



افادت وكالة " رويترز" اليوم الاحد نقلا عن مصادر " بان تركيا أمدت مجاميع " ‏ارهابية "بأسلحة جديدة لمساعدتهم في صد هجوم كبير لقوات الجيش العربي السوري بمحافظة ‏ادلب شرق غرب البلاد" .‏

ونقلت الوكالة عن مصادرها تأكيدها " إن أنقرة ‏زادت الإمدادات العسكرية "للارهابين "خلال ‏الأيام القليلة ‏الماضية "‏

وعزت السبب فى ذلك حسب تعبيرها "بعد إخفاقها في إقناع روسيا في اجتماعات ‏مجموعة ‏عمل مشتركة جرت في الآونة الأخيرة ‏بضرورة إنهاء التصعيد لتفادي تدفق كبير للاجئين ‏إلى ‏تركيا".‏

ونقلت الوكالة عن مصادرها " أن تسليم عشرات من المركبات المدرعة ومنصات إطلاق ‏صواريخ جراد وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وصواريخ تاو ‏

وتدعم روسيا الهجوم الضخم الجوي والبري للجيش السوري الذي يسعى للسيطرة على آخر ‏منطقة كبيرة لا تزال تحت سيطرة الارهابيين غرب البلاد.‏

وشن الرئيس السوري بشار الأسد الهجوم في الشهر الماضي قائلا إن المعارضة انتهكت وقفا ‏لإطلاق النار مما أسفر عن نزوح جماعي للمدنيين من محافظة إدلب ومناطق مجاورة لها ‏نتيجة القصف. ‏

سبأ [26/مايو/2019]سبأ