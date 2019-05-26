أهلي صنعاء يحافظ على موقعه وصيفاً لبطولة كرة القدم الرمضانية

صنعاء- سبأ:



ويدين الأهلي بالفوز للاعبه وحيد الخياط الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 15 , وبهذا الفوز رفع أهلي صنعاء رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني وضرب موعداً مع الوحدة المتصدر بـ 18 نقطة من أجل حسم اللقب في الجولة السابعة والأخيرة، بينما بقي آزال في المركز الرابع بأربع نقاط .



وفي مباراة ثانية تغلب اليرموك على الشرطة بهدفين مقابل هدف, وقع على ثنائية اليرموك اللاعب عماد مجاهد في الدقيقتين الخامسة والخامسة عشر ، وسجل هدف الشرطة الوحيد وليد الحبيشي في الدقيقة 35 من عمر اللقاء الذي شهد طرد لاعب اليرموك مروان بسباس في الدقيقة 25.



بهذه النتيجة ارتفع رصيد اليرموك إلى سبع نقاط في المركز الرابع , وظل رصيد الشرطة أربع نقاط في المركز قبل الأخير.

[26/مايو/2019]حافظ أهلي صنعاء على موقعه في وصافة بطولة كرة القدم للكبار التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن الملتقى الرمضاني الثالث بفوزه الصعب على آزال بهدف نظيف في ختام الجولة السادسة مسا أمس.