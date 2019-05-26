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آخر تحديث: الأحد، 26 - مايو - 2019 الساعة 02:41:13م
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  عربي ودولي
مسؤول ايراني: القيادة الامريكية وتواجدها بالمنطقة عمل ارهابي
[26/مايو/2019]
طهران- سبأ :

وصف مسؤول ايراني رفيع اليوم الاحد ,القيادة الامريكية بالإرهابية , مشيرا الى ان لتواجد العسكري الامريكي بالمنطقة تواجد ارهابي .


وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الأميرال علي فدوي، " "الأمريكيون موجودون في المنطقة منذ عام 1833 وهم الآن في أضعف حالاتهم في التاريخ في غرب آسيا"، واصفا القيادة المركزية وقواتها بـ"الإرهابيين".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، عن فدوي قوله ، "الأميركيون اليوم اضعف من أي وقت مضى منذ تواجدهم في غرب آسيا  وفي أقل عدد لسفنهم في الخليج أيضا

واضاف فدوي  حتى حاملة الطائرات الأمريكية والتي كانت متوجهة إلى المنطقة قاموا بإيقافها في المحيط الهندي ولم يتجرأوا على إدخالها إلى الخليج بسبب خوفهم ورعبهم".

واكد المسؤول الايراني على ان "القيادة المركزية الأمريكية وقواتها المتواجدون في منطقة غرب آسيا إرهابيون، انظروا في اليمن كم شخصا من النساء والأطفال قتلوا إثر القصف الأعمى للطائرات المسيرة الأمريكية".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

سبأ
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