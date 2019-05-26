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السيطرة على عدد من مواقع المرتزقة وتنفيذ 180 عملية قنص في مختلف الجبهات
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السيطرة على عدد من مواقع المرتزقة وتنفيذ 180 عملية قنص في مختلف الجبهات
[26/مايو/2019]
محافظات- سبأ:

سيطر الجيش واللجان الشعبية على عدد من مواقع مرتزقة الجيش السعودي واستهدف تجمعاتهم بقصف صاروخي ومدفعي كما نفذ  180 عملية قنص في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية .


وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان سيطروا على ثلاثة مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في الشبكة وقبالة السديس بنجران بعد عمليات هجومية خلفت عدداً من القتلى بينهم قائد كتيبة.

وأشار المصدر إلى السيطرة وتطهير ثلاثة مواقع في الصوح إثر عملية هجومية أسفرت عن مصرع وجرح عدد من المرتزقة وإعطاب وإحراق مدرعتين وجرافة عسكرية واغتنام أسلحة مختلفة.

وقال المصدر إنه تم كسر زحف واسع للمرتزقة في الصوح قبالة نجران بمشاركة الطيران بأنواعه وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد، لافتاً إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة في تفجير استهدف آليتهم قبالة السديس.

 وفي نجران أيضاً أطلقت القوة الصاروخية بالجيش واللجان صاروخ زلزال على تجمعات للمرتزقة  وتم إعطاب رشاش عيار 12.7قبالة السديس وتدمير آلية عسكرية في الصوح.

وأكد المصدر مصرع وإصابة أكثر من 180 مرتزقاً بينهم جنود سعوديين وسودانيين في 180 عملية قنص في مختلف الجبهات.

وأوضح المصدر أن عملية إغارة استهدفت مواقع المرتزقة شرق الدود في جيزان وخلفت قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم أربعة جنود سودانيين .

 وفي محافظة تعز  تم كسر محاولة تقدم لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان في كلابة والأربعين من ثلاثة مسارات ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم قيادات.

وأفاد المصدر أن المدفعية دكت تجمعات للمرتزقة في بير باشا وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما أصيب القيادي المرتزق العقيد عبده حمود الصغير  قائد عمليات ما يسمى اللواء 17 بمحافظة تعز وقيادي آخر يدعى المستشار في تبة الزوبية بعنصوة شارع الثلاثين .

  وفي محافظة الجوف نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع للمرتزقة في وادي وقز بمديرية المصلوب خلفت خسائر في صفوفهم وتم تدمير آليتين إحداهما محملة بالأفراد في معسكر السلان بالساقية.

وبيّن المصدر أن المدفعية قصفت تجمعات للمرتزقة  في عدد من المواقع بجبهة الساقية وتم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة واستهداف تجمعاتهم شرق مجمع المتون.

  وفي محافظة الضالع تم كسر زحف واسع للغزاة والمرتزقة في قعطبة اتخذ مسارين واستمر أكثر من 6 ساعات  وأدى إلى مصرع وجرح أعداد كبيرة منهم بينهم قيادي وإحراق آلية عسكرية.

 ولفت المصدر إلى سيطرة أبطال الجيش واللجان على موقعين للمرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء إثر عملية هجومية أسفرت أيضاً عن تكبيدهم خسائر في الأرواح .

سبأ
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