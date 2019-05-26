محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بالحديدة في ذكرى استشهاد الإمام علي الحديدة- سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة أمسية رمضانية بعنوان "شهيد المحراب" تناولت سيرة ومناقب ومآثر الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.



وأكد المشاركون في الأمسية أهمية استلهام الدروس والعبر والمواقف من التاريخ الإسلامي وقادته العظماء أمثال الإمام علي كرم الله وجهه الذي قدم نموذجاً عظيماً امتدت آثاره إلى اليوم .



وأشاروا إلى أنه من واقع المعاناة والمظلومية التي يعيشها الشعب اليمني وما يواجهه من عدوان غاشم وظالم استهدف كل مقدراته لا يزال أبناء اليمن يستمدون من هؤلاء الأئمة العظماء الصمود والوقوف ضد الطغيان وعدم السكوت عن الباطل .



حضر الأمسية القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ووكيلا المحافظة عبد الجبار أحمد وعبدالمجيد شامي ومدير عام مكتب التربية والتعليم عمر بحر وعدد من القيادات ومسؤولي وموظفي الإدارات التربوية والتعليمية بمديريات مركز المحافظة.

سبأ [26/مايو/2019]سبأ