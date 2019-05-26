رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أيمن الحليلة يتصدر بطولة وحدة صنعاء للشطرنج صنعاء- سبأ:

تصدر اللاعب أيمن الحليلة منافسات بطولة الشطرنج التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للعبة ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.



جاء تصدر الحليلة إثر فوزه على عبده البعداني في الجولة الخامسة مساء أمس رافعاً رصيده إلى خمس نقاط مقابل أربع للبعداني الذي احتل المركز الثالث.



وشهدت الجولة ذاتها فوز علي الحليلة على صالح الصيادي ليحل الأول في المركز الثاني بخمس نقاط بفارق الزمن, كما تغلب عبدالرحمن نواس على عبدالله الخولاني و محمد جميل على فايز الضبيبي وزكريا الهيصمي على عصام المسوري.



وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة الجولات السادسة والسابعة والثامنة.

سبأ [26/مايو/2019]سبأ