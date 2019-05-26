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آخر تحديث: الأحد، 26 - مايو - 2019 الساعة 01:11:40م
قاصف k2 تستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان
نفذ سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية اليوم هجوماً جوياً على مطار جيزان.
السيد حسن نصرالله : معنيون بتحمّل المسئولية التاريخية في مواجهة (صفقة القرن)
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عزم المقاومة تحمل المسئولية التاريخية في مواجهة ما يعرف بـ (صفقة القرن) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية .. مشيداً بالموقف الفلسطيني الجامع والصارم والرافض لها.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
أيمن الحليلة يتصدر بطولة وحدة صنعاء للشطرنج
تصدر اللاعب أيمن الحليلة منافسات بطولة الشطرنج التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للعبة ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.
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عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جيزان
[26/مايو/2019]
جيزان- سبأ:
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية إغارة على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في جيزان.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أربعة مرتزقة سودانيين أصيبوا خلال عملية إغارة للجيش واللجان على مواقعهم شرق الدود.
سبأ
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