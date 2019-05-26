[26/مايو/2019]
الحديدة- سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة باستهداف عدد من الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان قصفت مطار الحديدة الدولي بالمدفعية والرشاسات، واستهدف الغزاة والمرتزقة أحياء متفرقة من منطقة 7 يوليو وما جاورها بمدينة الحديدة بالمدفعية والرشاشات.
وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بست قذائف هاون قرية مغاري بمديرية حيس، واستهدفت شركة سابحة وما جاورها في كيلو 16 بمديرية الدريهمي بأكثر من تسع قذائف مدفعية.
سبأ