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أبناء إب يقدمون مساعدات لأسر المرابطين في الجبهات
[26/مايو/2019] إب ـ سبأ:
قدمت مديرية المشنة بمحافظة إب قافلة مساعدة أمس لأسر المرابطين في الجبهات، تحتوى 200 سلة غذائية متكاملة، تسلمتها مؤسسة يمن ثبات التنموية فرع إب.

واشاد محافظ إب عبدالواحد صلاح بعطاء وكرم ابناء المحافظة في  دعم جهود رعاية أسر المرابطين، مؤكدا استمرار الشعب اليمني في صموده ودعمه للمرابطين في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر .

 فيما اوضح مدير عام مديرية المشنة علي بن علي البعداني أن هذه القافلة المتواضعة اقل واجب في مهمة تعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان.

 كما قدمت مديريتي السبرة والرضمة بإب قافلة مساعدة تحتوى 300 كيس قمح ، لأسر المرابطين تسلمتها مؤسسة يمن ثبات التنموية.

 وأوضح مدير عام مديرية السبرة عادل الشعيبي أن هذه المساعدات لاسر المرابطين لا تمثل شيئا أمام الواجب الذي يؤديه ابناءهم في التصدي للعدوان ومرتزقته .

 ونوه أن أبناء الشعب  اليمني معنيون بتقديم العون والسند لأسر المرابطين لتعزيز  الصمود.
سبأ
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