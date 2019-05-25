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  رياضة
اختتام منافسات الدوري الرمضاني بمحافظة تعز
[26/مايو/2019]
تعز - سبأ:

اختتمت بالصالة المغلقة بتعز منافسات الدوري الرياضيي الرمضاني بحضور محافظ تعز أمين علي عبدالله البحر ووكيل المحافظة منصور اللكومي.

 شارك في الدورة الرياضية الرمضانية التي استمرت 15يوما, 54 فريقا رياضيا من الاندية والشركات الخاصة والمكاتب التنفيذية وقدامى اللاعبين.

 وفي الاختتام أكد المحافظ البحر دعم السلطة المحلية للشباب والرياضيين بما يسهم في تنمية قدراتهم في مختلف المناشط والالعاب.

من جانبه أكد مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز خالد الصوفي اصرار شباب تعز على تجاوز تداعياتوالعدوان التدميرية وتفعيل اﻻنشطه الرياضية.

، وأشار تلى أنه سيتم تكريم الفرق الفائزة والمبرزة في الدورة الخميس  القادم .

سبأ
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