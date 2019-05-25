أمسية لمناقشة متطلبات المواطنين في مديرية الظهار بإب [26/مايو/2019] إب ـ سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية لمديرية الظهار بإب برئاسة وكيل المحافظة جمال الحميري عدد من المواضيع المتصلة بقضايا ومتطلبات المواطنين وجهود دعم الجبهات.



وأستعرضت الأمسية التي ضمت مدير مديرية الظهار حميد المتوكل وأمين عام المجلس المحلي عبدالله الخولاني ومدير مكتب الواجبات عبدالرقيب الحميري ونائب مدير شركة الغاز أحمد المسني وأعضاء المجلس المحلى وعقال الحارات ، آلية توزيع الغاز المنزلي وتوفير المياه، وحصر وتسجيل المستحقين للزكاة.



وتطرقت الامسية إلى الدور الذي يجب أن يضطلع به الجميع للمساهمة في تسيير القوافل الغذائية لدعم المرابطين في الجبهات، والتوعية المجتمعية بمخططات العدوان وسبل مواجهته وإنهاء اطماعه.



وأقر المشاركون في الأمسية تكليف أمين عام المجلس المحلي بالمديرية ومساعد مدير عام المديرية والدكتور ماهر مياس الجلوس مع ممثل شركة الغاز وإعادة النظر في آلية توزيعها.



كما تم تسليم عقال الحارات الكشوفات الخاصة بحصر وتسجيل الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة في كل حارة حسب الدليل المرفق من هيئة الزكاة والتي على أثرها سيتم صرفها للمستحقين وفق المصارف الشرعية.

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