ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 26 - مايو - 2019 الساعة 01:41:35ص
مجلس النواب يدين استمرار العدوان بقيادة السعودية في استهداف المدنيين
أدان مجلس النواب بشدة استمرار دول تحالف العدوان في استهداف المدنيين وارتكاب الجرائم المروعة وأخرها المجزرة الوحشية في مدرية ماوية بتعز والتي راح ضحيتها 12 شهيدا بينهم سبعة أطفال وإصابة آخرين.
السيد حسن نصرالله : معنيون بتحمّل المسئولية التاريخية في مواجهة (صفقة القرن)
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عزم المقاومة تحمل المسئولية التاريخية في مواجهة ما يعرف بـ (صفقة القرن) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية .. مشيداً بالموقف الفلسطيني الجامع والصارم والرافض لها.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
فالنسيا بطلا لكأس ملك اسبانيا بفوزه على برشلونة في النهائي
تعرض فريق برشلونة  لهزيمة بنهائي كأس ملك إسبانيا السبت، أمام خصمه فالنسيا، بنتيجة 1-2.
آخر الأخبار:
أمسية لمناقشة متطلبات المواطنين في مديرية الظهار بإب
الوحدة العلمائية بإب تقيم أمسية بذكرى استشهاد الإمام علي
زيارة لأسرة الشهداء الاربعة أولاد صالح المعزاب بمديرية القفر بإب
أمسية بالحيمة الخارجية بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الوحدة العلمائية بإب تقيم أمسية بذكرى استشهاد الإمام علي
[26/مايو/2019] إب ـ سبأ:
نظمت الوحدة العلمائية بمحافظة إب أمسية رمضانية إحياء لذكرى إستشهاد الإمام علي بن أي طالب رضي الله عنه.

وفي الأمسية ألقيت كلمة عن الوحدة العلمائية من وكيل المحافظة عبدالواحد المروعي تناول فيها دور ومكانة الأمام علي بن أبي طالب.. مشيرا إلى أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس والعبر من سيرته وشجاعته.

فيما تطرق المسؤول الثقافي بالمحافظة حسام القطابري وعلي العكام عن العلماء بالمحافظة إلى شخصية أمير المؤمنين التي أنتجتها المدرسة النبوية.

واستعرضا عدد من  صفات الإمام علي وفضائله.. مؤكدين على أهمية أن يكون الجميع عند مستوى المسؤولية واتخاذ الإمام علي نموذجا يحتذى به في مواجهة الطواغيت ومقارعة العدوان .

 حضر الأمسية التي ألقيت فيها  قصيدة للشاعر جميل الكامل وكلاء المحافظة عبدالفتاح غلاب والدكتور أشرف المتوكل وحارث المليكي والمشرف الاجتماعي يحيى القاسمي وعدد من قيادات السلطة المحلية والمشائخ و الوجهاء.
سبأ
  المزيد من (محلي)
أمسية لمناقشة متطلبات المواطنين في مديرية الظهار بإب
زيارة لأسرة الشهداء الاربعة أولاد صالح المعزاب بمديرية القفر بإب
أمسية بالحيمة الخارجية بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه
إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه في أمسية رمضانية بذمار
محافظ صنعاء يؤكد القبض على مغتصب وقاتل الطفل الرحامي
صلح قبلي ينهي قضية قتل بصنعاء
أمسيات رمضانية في المحويت إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي
هيئة الزكاة توزع الزكاة النقدية لثمانية آلاف حالة في القفر بإب
مستشفى الشهيد الدرة بجحانة يجرى أول عملية عظام بجهاز ال سي ارم
مساعد وزير الدفاع وعدد من القادة يزورون ضريح الشهيد الرئيس الصماد
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان في ماوية بتعز
[24/مايو/2019]
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق اتفاق الحديدة واستهداف المناطق الحدودية
[23/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019]
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by