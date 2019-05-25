الوحدة العلمائية بإب تقيم أمسية بذكرى استشهاد الإمام علي [26/مايو/2019] إب ـ سبأ:

نظمت الوحدة العلمائية بمحافظة إب أمسية رمضانية إحياء لذكرى إستشهاد الإمام علي بن أي طالب رضي الله عنه.



وفي الأمسية ألقيت كلمة عن الوحدة العلمائية من وكيل المحافظة عبدالواحد المروعي تناول فيها دور ومكانة الأمام علي بن أبي طالب.. مشيرا إلى أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس والعبر من سيرته وشجاعته.



فيما تطرق المسؤول الثقافي بالمحافظة حسام القطابري وعلي العكام عن العلماء بالمحافظة إلى شخصية أمير المؤمنين التي أنتجتها المدرسة النبوية.



واستعرضا عدد من صفات الإمام علي وفضائله.. مؤكدين على أهمية أن يكون الجميع عند مستوى المسؤولية واتخاذ الإمام علي نموذجا يحتذى به في مواجهة الطواغيت ومقارعة العدوان .



حضر الأمسية التي ألقيت فيها قصيدة للشاعر جميل الكامل وكلاء المحافظة عبدالفتاح غلاب والدكتور أشرف المتوكل وحارث المليكي والمشرف الاجتماعي يحيى القاسمي وعدد من قيادات السلطة المحلية والمشائخ و الوجهاء.

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