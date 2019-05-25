زيارة لأسرة الشهداء الاربعة أولاد صالح المعزاب بمديرية القفر بإب [26/مايو/2019] إب ـ سبأ:

قام وكيل الهيئة العامة للزكاة علي أحمد السقاف ومدير عام فرع الهيئة بالمحافظة، امس بزيارة أسرة الشهداء الاربعة أولاد صالح ناصر المعزاب، بمنطقة نخلة مديرية القفر محافظة إب.



وخلال الزيارة التي تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك الحوثي عبر وكيل الهيئة عن تعازيه الخالصة لأسرة الشهداء، معتبرا هذه الزيارة أقل واجب تقديرا وعرفانا لتضحيات هؤلاء الشهداء الأبرار.



وثمن صمود وثبات أبناء إب في مواجهة العدوان في مختلف الجبهات .. مؤكدا على اهمية رعاية وتلمس أحوال أسر الشهداء.



رافقهم خلال الزيارة المشرف الاجتماعي بالمحافظة يحيى القاسمي وعدد من المسؤولين بالمحافظة والمديرية.

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