أمسية بالحيمة الخارجية بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه [26/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

أقيمت بمديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء أمسية رمضانية بذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه نظمتها الوحدة الثقافية بالمحافظة بالتعاون مع السلطة المحلية بالمديرية.



وفي الأمسية التي حضرها مشائخ واعيان ووجهاء المديرية ومدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة المحلية، أكد مدير المديرية طلال غوبر، أهمية استلهام الدروس من سيرة الإمام علي ومواقفة في نصرة الدين والتصدي لقوى الطغيان .



ولفت إلى ضرورة الاستفادة من الشهر الكريم في البذل والعطاء لجبهات العزة والكرامة .. مشيرا إلى أن الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام علي مناسبة لرفد الجبهات بالرجال والعتاد.



وثمن تضحيات قبائل الحيمة الخارجية في الدفاع عن الوطن منذ بدء العدوان.



والقيت في الأمسية العديد من الكلمات أكدت استمرار الصمود في مواجهة العدوان وبذل كل غال ونفيس دفاعا عن الوطن.. مشيرة إلى أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي ونبذ الخلافات والتفرغ لمواجهة العدوان.

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