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إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه في أمسية رمضانية بذمار
[26/مايو/2019] ذمار - سبأ:
نظمت رابطة علماء اليمن بجامع المدرسة الشمسية بمدينة ذمار أمسية رمضانية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بعنوان "دروس من المناسبات الرمضانية".

وخلال الأمسية التي حضرها مشرف المحافظة فاضل الشرقي وعدد من العلماء والخطباء وقيادات المكاتب التنفيذية والجانب الإشراف وشخصيات اجتماعية، أشار القاضي العلامة خالد موسى إلى أهمية الوقوف في هذا المقام من الشهر الكريم عند مناسبات عظيمة ومنها ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.

وقال "نقف اليوم أمام باب مدينة علم رسول الله لنستلهم من سيرة الإمام علي الدروس القرآنية باعتباره قدوة في مواجهة الطغيان وإقامة الحق" .

وأضاف "نسير اليوم على خطى أمير المؤمنين في مواجهة تحالف الشر والعدوان وقتلة الأطفال والنساء الذين اهلكوا الحرث والنسل".

وبين أهمية استغلال أيام وليالي الشهر الفضيل الذي جعله محطة إيمانية للتمسك بكتاب الله والتوكل عليه والتحلي بالأخلاق المحمدية وآل بيته على كافة المستويات.

فيما أكد العلامة عبدالفتاح الكبسي أهمية الاستفادة من الدروس التربوية للإمام علي والسير على نهجه في كافة شؤون الحياة امتثالا لتوجيهات النبي في التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وآل بيته الاطهار .

وأشار إلى أهمية تمثيل الأمة للإسلام والأخلاق المحمدية التي جسدها الإمام علي في أقواله.

بدوره دعا العلامة محمد الشرعي الجميع إلى إدراك حجم المسؤولية والتوعية بمخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وحث على محاربة أفكار الضلال والإرهاب التي صنعها النظام السعودي لضرب الأمة وتخريب البلدان العربية ومنها العدوان على اليمن.

وتطرق إلى الدور التاريخي لأهل اليمن في مناصرة الإسلام والنبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم والإمام علي كرم الله وجهه .. لافتا إلى أهمية عدم التنصل عن المسؤولية في الدفاع عن الوطن.

فيما اعتبر القاضي إسماعيل الوشلي استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فاجعة للأمة لما كان يمثله من مكانة في الإسلام وبيت النبوة.
سبأ
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