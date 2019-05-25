محافظ صنعاء يؤكد القبض على مغتصب وقاتل الطفل الرحامي [26/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

أكد محافظ صنعاء حنين قطينة، ان الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المواطنين ألقت القبض على المشتبه به في إرتكاب جريمة اغتصاب وقتل الطفل محمد فهد الرحامي.



واشار خلال زيارته أمس لأسرة المجني عليه بمنطقة حزيز بسنحان ، إلى أن العمل جارا للقبض على بقية الاشخاص المشتبه بهم في الاشتراك في هذه الجريمة لتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم بصورة عاجلة .



واشاد قطينة بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بالمحافظة لكشف بقية أفراد هذه العصابة.



من جانبها ثمنت أسرة الطفل اللفتة الكريمة من محافظ صنعاء بزيارته ومتابعته شخصيا للقضية.



رافقه في الزيارة أمين عام جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية غالب حميد والعميد محمد حزام الرداعي.

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