صلح قبلي ينهي قضية قتل بصنعاء [26/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

أنهى صلح قبلي بصنعاء، امس قضية قتل وقعت منتصف ابريل المنصرم، اثر نزاع بين آل الفائق من أبناء قبيلة بني مطر ، نجم عنه مقتل عبد الله صالح الفائق ومحمد صالح الفائق.



حيث أعلن أوليا الدم من آل الفائق بحضور الوساطة القبلية عفوهم في مصابهم وتنازلهم المطلق لوجه الله، وتشريفاً وتقديراً للحضور، وتلبيةً لدعوة قائد الثورة وترسيخاً لمبدأ الصلح العام المنصوص عليه بوثيقة الشرف القبلية.



وثمن الحاضرون هذا الموقف النبيل في سبيل تعزيز روابط الأخوة والتلاحم ، وطي صفحة النزاع إلى الأبد ، وبما يقوي وحدة الصف والكلمة والموقف ضد العدوان الغاشم، ويسهم في المشاركة في بناء الوطن.



وقد شارك في الوساطة وحضور قطع القضية مسؤول الدائرة الاجتماعية بالمكتب التنفيذي لانصار الله علي المتميز والمشرف الاجتماعي في الأمانة اسماعيل الجرموزي ومسؤول فرع التلاحم القبلي بأمانة العاصمة ناجي السلامي ، وعدد من المشائخ والوجاهات والمشرفين الاجتماعيين وأمن المحافظة والأمانة.

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