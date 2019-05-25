أمسيات رمضانية في المحويت إحياء لذكري استشهاد الإمام علي [26/مايو/2019] المحويت - سبأ:

أقيمت بمديريات محافظة المحويت أمسيات رمضانية إحياء لذكري استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.



حيث أحيا أبناء مديرية مديرية الرجم ذكري المناسبة بكلمات استعرضت مناقب الإمام علي وشجاعته وتضحياته في نشر الدين الإسلامي ونصرة الحق.



وأكدت كلمات الأمسية بحضور وكيل المحافظة محمد البصل وعضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي ومدير المديرية علي المرجلة وممثلي القطاعات الثقافية والتربوية والعلماء والمشائخ ، أهمية استلهام الدروس من حياة الإمام علي عليه السلام.



وأشارت إلى أهمية السير على نهجه خاصة والشعب اليمني يخوض مواجهة مصيرية دفاعا عن أرضه وسيادة وطنه.



وفي مديرية الخبت أكدت أمسية بحضور مدير المديرية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية على أبعاد هذه المناسبة ودلالات إحيائها للتزود منها بقيم الصمود والصبر في مواجهة قوي الاستكبار.



وحث المشاركون علي استغلال أيام رمضان واللقاءات والأمسيات في استشعار ما يقدمه الجيش واللجان الشعبية من تضحيات وتفعيل الجهود لمواصلة رفدهم وإسنادهم.



وتطرقت أمسية بمنطقة الصرحة مديرية شبام كوكبان بحضور وكيل المحافظة عبد السلام الذماري إلي سيرة الإمام علي وحياته وجهاده.



ودعت كلمات الأمسية إلي استحضار ما خاضه الإمام علي من بطولات لتعزيز ثقافة الصمود والمواجهة والنفير بالمال والرجال لنصرة الحق دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



وفي الطويلة أقيمت أمسية بعزلة بني سري، أكدت حاجة الأمة للاقتداء بأخلاق وشجاعة الإمام علي والإطلاع علي سيرته العطرة .. وحثت الكلمات على الاقتداء بأخلاق وسيرة آل بيت رسول الله في واقع الأمة قولا وعملاً.



وشددت كلمات مسئولي المديرية على أهمية تثقيف المجتمع بسيرة الإمام علي رضي الله عنه.. مستعرضه دروس من كفاحه وحياته وجهاده.



وفي مدينة المحويت ركزت أمسية بهجرة الدواعر علي مراحل كفاح الأمام علي وأخلاقه وتواضعه وما ينبغي علي الأمة السير علي درب العظماء لتصحيح واقعها.



وتطرقت الأمسية بحضور مدير المديرية ومدير فرع الهيئة العامة للآثار والوجهاء والمشائخ إلي تنسيق الجهود لتفعيل التحشيد وتفقد أحوال الفقراء وأسر الشهداء والجرحى.

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