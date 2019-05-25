هيئة الزكاة توزع الزكاة النقدية لثمانية آلاف حالة في القفر بإب [26/مايو/2019] إب ـ سبأ:

وزع فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة إب الزكاة النقدية بمديرية القفر وفقا لمصارف الزكاة الشرعية.



وأوضح وكيل الهيئة العامة للزكاة علي أحمد السقاف خلال التوزيع أن إجمالي الحالات المستهدفة بمديرية القفر ثمانية آلاف حالة بمبلغ 120 مليون ريال.



وأكد أن التوزيع الذي سيستمر من ثلاثة إلى خمسة أيام بالمديرية، يأتي بعد حصر وتسجيل الحالات المستحقة للزكاة وفقا لنصوص الشريعة.



واعتبر توزيع الزكاة النقدية بداية لخطوات تالية باتجاه توسيع مشاريع الهيئة لصرف الزكاة سواء المادية أو العينية على مصارفها الشرعية الثمانية .. داعيا المواطنين والمكلفين الذين عليهم زكوات التعاون مع الهيئة في تسديد ما عليهم من زكاة بما يسهم في تنمية الموارد بما سيعود بالفائدة على الفقراء والمساكين وبقية المشمولين المستحقين لها .



ولفت الوكيل السقاف إلى معاناة الفقراء والمعوزبن جراء استمرار العدوان والحصار، ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحصيل الزكاة وتوزيعها وفقا لمصارفها الموضحة في القرآن الكريم.



من جانبه أوضح مدير فرع هيئة الزكاة بالمحافظة علي عبدالله الجبري، أن اللجان المكلفة بتنفيذ الحصر للفقراء والمساكين تواصل مهامها الميدانية بالمديريات لاستكمال الحصر .



وأشار إلى أنه بعد استكمالها ومراجعتها وتصنيف مستحقيها إلى (أ ، ب ،ج) سيتم تنفيذ عملية الصرف للمستحقين لها .. مبينا أن تنفيذ الحصر والصرف تأتي ضمن مشروع إستهداف 500 ألف أسرة مستحقة للزكاة.



حضر التوزيع يحيى القاسمي ومدير إدارة التوعية الزكوية مهيوب فارع وعدد من المسئولين في فرع الهيئة ومديرية القفر.

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