محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستشفى الشهيد الدرة بجحانة يجرى أول عملية عظام بجهاز ال سي ارم صنعاء - سبأ :

أجرى مستشفى الشهيد الدرة بجحانة محافظة صنعاء، اليوم أول عملية عظام بإستخدام جهاز ال سي ارم.





وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور عبدالله القاولي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العملية تمثلت بإستخراج صفائح من فخذي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات.





وأشار إلى ما يمثله إجراء عمليات العظام بإستخدام جهاز ال سي ارم من تطور في مستوى الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين.





وثمن القاولي دعم قيادة محافظ صنعاء للمستشفى وتقديمها الجهاز للارتقاء بمستوى الخدمات وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل، وكذا أهتمام وحرص قيادة مكتب الصحة بالمحافظة على استمرارية الخدمات الصحية وتطويرها .

سبأ [25/مايو/2019]سبأ