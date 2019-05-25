مساعد وزير الدفاع وعدد من القادة يزورون ضريح الشهيد الرئيس الصماد [25/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

زار مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء علي الكحلاني ومعه عدد من القيادات العسكرية اليوم ضريح الشهيد الرئيس صالح الصماد ومرافقيه.



وخلال الزيارة قرأ الزائرون الفاتحة على روح الشهيد الصماد ورفاقه .. مؤكدين أن الشهيد الصماد قدم أنموذجا في التضحية والفداء من أجل الوطن والدفاع عن القيم الوطنية.



ولفت اللواء الكحلاني إلى أن قيم ومبادئ الشهيد الصماد حاضرة في الذاكرة والوجدان ومصدر الهام للشعب اليمني والأجيال التواقة للحرية والكرامة.

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