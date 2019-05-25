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السلطة المحلية بمأرب تنظم أمسية بمناسبة العيد الوطني الـ29
[25/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

نظمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب أمسية رمضانية بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية 22 مايو، وذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه .

وفي الأمسية أكد محافظ مأرب علي محمد طعيمان أن الوحدة اليمنية منجز تأريخي عظيم سيتمسك به اليمنيون جيلا بعد جيل، مهما سعى تحالف العدوان ومرتزقته في مخططاتهم تفريق اليمن وتجزئته إلى أقاليم.

ونوه بالمآثر الخالدة للإمام علي في ذكرى استشهاده، ومواقفه في خدمة الإسلام والمسلمين ومناقبه التي جعلت منه واحدا من أهم عظماء التأريخ والإنسانية.

وأشار طعيمان إلى المجازر اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني والتي تستدعي من كل الأحرار التوجه للجبهات والثأر للدماء الزكية التي تسفك ظلما وعدوانا.

فيما استعرض رئيس الدائرة الإجتماعية لأنصار الله علي قاسم المتميز سيرة الإمام علي ودوره في مواجهة الظالمين، ما جعله في دائرة الإستهداف المباشر من قبل أدعياء الإسلام .

وأشار إلى الإرتباط التاريخي بين اليمنيين والإمام علي، حيث أرسله الرسول الأعظم إلى اليمن ليدعوهم للإسلام، فدخل اليمنيون جميعا ملبين دعوة الرسول ومنطلقين في ساحات الجهاد لنشر الدعوة الإسلامية في مختلف أصقاع الأرض.

فيما أشار مشرف بالمحافظة عبدالغني جبران ورئيس الدائرة الإجتماعية بالمحافظة أحمد السقاف إلى أهمية الإقتداء بسيرة الإمام علي وتضحياته بالمال والنفس خدمة للإسلام .

جرى في الأمسية تكريم 60 جريحا من أبناء مأرب، أصيبوا في الجبهات، بالشهادات ومبالغ رمزية وفاء وعرفانا بتضحياتهم.

حضر الأمسية وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ صالح الخولاني وعضو مجلس الشورى عبدالله منصور الشريف ووكلاء المحافظة محمد محسن علوان وسعيد بحيبح وعبدالله صالح الشريف ونائب رئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة قائد نمران وعددا من قيادات السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات.

سبأ
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