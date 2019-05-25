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  عربي ودولي
ظريف وعبد المهدي يناقشان التطورات في المنطقة والعالم
[25/مايو/2019]
بغداد - سبأ:
التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ليل السبت، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث ناقش معه الوضع في الشرق الأوسط.

وجرت المحادثات على خلفية تفاقم الوضع بين إيران والولايات المتحدة، وجاء في البيان، التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء السبت في بغداد، وناقش الطرفان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة والعالم.

يشار أن برنامج زيارة ظريف إلى العراق يشمل، لقاءات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

في سياق متصل، فإن "كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، يبدأ يوم غد الأحد زيارة دبلوماسية تشمل عمان والكويت وقطر لبحث أخر التطورات في المنطقة".

يذكر أن مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، صرح لوكالة "سبوتنيك" بأن العراق، إلى جانب روسيا وأربع دول أخرى، يتوسطون في حل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وتأزمت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت السلطات الأمريكية الحظر الاحادي الجانب على القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني كما تواصل زيادة توسيع العقوبات، وهدف واشنطن المعلن هو "تغيير سلوك" إيران، كما أعلنت الولايات المتحدة أن الحرس الثوري الإسلامي "منظمة إرهابية"، رداً على ذلك، صنفت إيران القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية كمنظمة إرهابية، كما أن الولايات المتحدة نفسها هي الدولة الراعية للإرهاب.

سبأ
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