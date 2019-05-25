ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 25 - مايو - 2019 الساعة 11:24:13م
مجلس النواب يدين استمرار العدوان بقيادة السعودية في استهداف المدنيين
أدان مجلس النواب بشدة استمرار دول تحالف العدوان في استهداف المدنيين وارتكاب الجرائم المروعة وأخرها المجزرة الوحشية في مدرية ماوية بتعز والتي راح ضحيتها 12 شهيدا بينهم سبعة أطفال وإصابة آخرين.
السيد حسن نصرالله : معنيون بتحمّل المسئولية التاريخية في مواجهة (صفقة القرن)
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عزم المقاومة تحمل المسئولية التاريخية في مواجهة ما يعرف بـ (صفقة القرن) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية .. مشيداً بالموقف الفلسطيني الجامع والصارم والرافض لها.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
غدا انطلاق بطولة الوحدة للفروسية ضمن الملتقى الرمضاني
تنطلق غدا على ملعب نادي وحدة صنعاء منافسات بطولة الوحدة الثانية لفئات الفروسية في قفز الحواجز، ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية والهجن ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث.
آخر الأخبار:
حملة "حي على خير اليمن" عبر إذاعة سام تجمع أكثر من 200 مليون ريال في موسمين
مجلس الوزراء يقف أمام المستجدات في الجبهات ويستمع إلى عدد من التقارير
ظريف وعبد المهدي يناقشان التطورات في المنطقة والعالم
العربي والوجيه يتأهلان لنصف نهائي كروية 22 مايو الرمضانية بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
العربي والوجيه يتأهلان لنصف نهائي كروية 22 مايو الرمضانية بذمار
[25/مايو/2019]
ذمار - سبأ :

تأهل فريق العربي إلى نصف نهائي بطولة كأس 22 مايو الكروية بدورة الألعاب الرياضية الرمضانية الخامسة بذمار بعد فوزه على فريق شباب رصابة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الافتتاحي لدور الثمانية والذي جمعهما اليوم على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ .

  كما تأهل فريق الوجيه للدور نصف النهائي من البطولة بعد فوزه على فريق ثانوية النهضة الأهلية في ثاني لقاءت الدور ربع النهائي بهدف وحيد.

 وتتواصل البطولة غدا بإقامة مواجهتي الدور ربع النهائي الأخيرتين، حيث سيلتقي في الأولى فريق السنحاني للتجارة مع فريق الكعكي للتجارة، فيما يلتقي في الثانية فريق بن فتشه للصرافة(ب) مع فريق شباب الحداء .

  وعلى ملعب نجم سبأ للكرة الطائرة حجز فريق الشهيد ذعفان بطاقة الظهور في الدور النهائي للبطولة بعد فوزه على فريق الحاذق (ب) بشوطين نظيفين، ليضرب موعدا ساخنا في مشهد مكرر لنهائي البطولات الرمضانية مع فريق الحاذق (أ) .

حضر اللقاءات مدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي ورئيس اللجنة الفنية عبدالله العتاشي.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
غدا انطلاق بطولة الوحدة للفروسية ضمن الملتقى الرمضاني
الأوكرانية ديانا ياسترمسكا تحرز لقب بطولة ستراسبورج الدولية للتنس
اختتام بطولة الرئيس الشهيد الصماد للفروسية بكلية الشرطة بصنعاء
انطلاق بطولة وحدة صنعاء الرمضانيه للشطرنج
شباب الحداء يتوج بكأس 22 مايو الكروية ضمن دورة الألعاب الرياضية الرمضانية بذمار
مركز صنعاء لتنس الميدان ينفذ أنشطة رياضة بأمانة العاصمة
الروسي ايلنور زكارين يفوز بالمرحلة 13 لسباق إيطاليا للدراجات
إتحاد (الفيفا) يعاقب رئيس اتحاد جنوب السودان السابق بالايقاف 10 سنوات
الفرنسية كارولين جارسيا تتأهل الى نهائي بطولة ستراسبورج الدولية للتنس
اتحاد ذوي الإعاقة يتوج بطلا لمسابقة وحدة صنعاء الثقافية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان في ماوية بتعز
[24/مايو/2019]
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق اتفاق الحديدة واستهداف المناطق الحدودية
[23/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019]
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by