رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العربي والوجيه يتأهلان لنصف نهائي كروية 22 مايو الرمضانية بذمار ذمار - سبأ :

تأهل فريق العربي إلى نصف نهائي بطولة كأس 22 مايو الكروية بدورة الألعاب الرياضية الرمضانية الخامسة بذمار بعد فوزه على فريق شباب رصابة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الافتتاحي لدور الثمانية والذي جمعهما اليوم على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ .



كما تأهل فريق الوجيه للدور نصف النهائي من البطولة بعد فوزه على فريق ثانوية النهضة الأهلية في ثاني لقاءت الدور ربع النهائي بهدف وحيد.



وتتواصل البطولة غدا بإقامة مواجهتي الدور ربع النهائي الأخيرتين، حيث سيلتقي في الأولى فريق السنحاني للتجارة مع فريق الكعكي للتجارة، فيما يلتقي في الثانية فريق بن فتشه للصرافة(ب) مع فريق شباب الحداء .



وعلى ملعب نجم سبأ للكرة الطائرة حجز فريق الشهيد ذعفان بطاقة الظهور في الدور النهائي للبطولة بعد فوزه على فريق الحاذق (ب) بشوطين نظيفين، ليضرب موعدا ساخنا في مشهد مكرر لنهائي البطولات الرمضانية مع فريق الحاذق (أ) .



حضر اللقاءات مدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي ورئيس اللجنة الفنية عبدالله العتاشي.

سبأ [25/مايو/2019]سبأ