محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في مديرية بدبدة بمأرب مأرب - سبأ :

أقيمت اليوم في مديرية بدبدة بمحافظة مأرب أمسية رمضانية بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه .



وألقيت في الأمسية كلمات أكدت على أهمية احياء المناسبة في استذكار السيرة العطرة للإمام علي عليه السلام ودوره الجهادي العظيم في خدمة الإسلام .



وتطرقت الكلمات الى مناقب الإمام علي وصفاته ومآثره الخالدة وأقواله البليغة والتي تعد مدرسة يستلهم منها الأحرار والشرفاء طريق العزة والكرامة والتمسك بقيم الإسلام.



وأشارت الكلمات الى أهمية التحشيد لرفد الجبهات والتصدي للعدوان ومرتزقته والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية وتحصينها من محاولات الإختراق ، والإنتصار لدماء الأبرياء التي تسقط يوميا بفعل غارات العدوان .



تخلل الأمسية قصائد شعرية وفقرات إنشادية عكست مكانة الإمام علي في نفوس أبناء المجتمع .

سبأ [25/مايو/2019]سبأ