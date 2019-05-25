[25/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :
قدمت مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية السجناء اليوم أدوات مطبخ متكاملة للإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء ومركز الحجز الاحتياطي المعلمي بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الإنسانية.
كما قدمت مؤسسة ميسرة مجموعة من الأدوات الصحية والنظافة والأدوية لنزلاء الإصلاحية واحتياطي المعلمي.
وأوضح رئيس مؤسسة ميسرة المهندس عبد السلام جدبان أن توفير المطبخ والأدوات الصحية والنظافة والأدوية يأتي في إطار مشاريع المؤسسة لتحسين أوضاع السجون والدعم الطبي.
ولفت إلى أن مشروع توزيع أدوات مطبخ لإصلاحية المحافظة واحتياطي المعلمي يأتي في سياق حملة لتحسين الوضع الإنساني بمراكز الحجز والإصلاحيات.
سبأ