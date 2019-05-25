محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام مسابقة الشهيد القائد للقرآن وعلومه بالحديدة الحديدة - سبأ :

اختتمت بمحافظة الحديدة مسابقة الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي للقرآن الكريم وعلومه للعام1440ه‍جرية، نظمها مكتب الأوقاف والإرشاد والوحدة الثقافية بالمحافظة.



تنافس على مراكز المسابقة الثلاث في عشرة أيام، 200 حافظا وحافظة لكتاب الله من مختلف المحافظات في حفظ المصحف كاملا، تأهل منهم للمرحلة الثانية 130 حافظا ومن ثم 50 حافظا وحافظة للمرحلة النهائية .



وفي الإختتام الذي حضره نائب وزير الكهرباء عبد الغني المداني ونائب رئيس جامعة العلوم الشرعية علي العضابي .. أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل وزارة الأوقاف لقطاع تحفيظ القرآن الشيخ صالح الخولاني وعبد السلام الصليحي، أهمية استغلال أيام الشهر الفضيل في الإستزادة من هدي القرآن الكريم والنهل من تعاليمه.



ونوهوا بعوامل النصر والتغلب على تحديات الوضع الراهن بالعودة إلى كتاب الله القرآن الكريم .. مؤكدين أن صمود الشعب اليمني وعقيدة وإيمان المرابطين في ميادين العزة كفيل بنصر الله لعباده المستضعفين.



ولفت قحيم والخولاني والصليحي إلى أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الصف وتعزيز الأمن والإستقرار ورفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد وإفشال مخططات العدو ومواجهة الشائعات التي تستهدف المجتمع .



فيما أوضح مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة سليمان الفقيه أن المسابقة السنوية الرابعة التي نظمها المكتب تميزت عن غيرها من المسابقات في الأعوام الماضية بمشاركة نخبة من حفظة المصحف كاملا من مختلف المحافظات وحسن التلاوة والأداء.



وأشار إلى أن المسابقة السنوية تهدف للتعريف بمعاني القرآن الكريم ونهج المسيرة القرآنية التي وضع لبنتها الأولى الشهيد القائد.



وأكد الفقيه أهمية انتهاج طريق الحق والإلتزام بنهج وثقافة القرآن لتحقيق النصر على أعداء الآمة والطامعين في نهب ثروات البلاد.



ولفت إلى أهمية إضطلاع الجميع بدورهم في دعم ومساندة جهود المكتب خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالعمل الدعوي والإرشادي وتنمية موارد الأوقاف .



وفي ختام الحفل الذي حضره ممثل شركة يمن موبايل عبد الكريم الشامي، تم تكريم الفائزين والفائزات في المسابقة بالشهادات التقديرية والجوائز المالية.

سبأ [25/مايو/2019]سبأ