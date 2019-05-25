محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ تعز يشيد بدور الجرحى في الدفاع عن الوطن تعز - سبأ :

أشاد محافظ تعز أمين البحر اليوم بدور الجرحى في ميادين البطولة والكرامة ذودا عن حياض الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.



واعتبر المحافظ البحر في حفل تكريم جرحى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، تكريم عدد من الجرحى، عرفانا بتضحياتهم في مواجهه قوى العدوان والمرتزقة في مختلف الجبهات في المحافظة.



وأشار إلى أن تضحيات الجرحى في ميادين البطولة دفاعا عن الوطن والسيادة والكرامة هو شرف عظيم لكل يمني حر غيور على وطنه وعرضه.



وقال محافظ تعز "إن جراحكم ودمائكم هي البلسم الشافي للوطن، في الانتصار للثوابت الوطنية ولعنة لكل خائن ومرتزق باع الأرض والعرض".



ولفت إلى أن جرائم طيران العدوان بحق المدنيين والأعيان المدنية، جرائم حرب لن تسقط بالتقادم وسيحاسب مرتكبيها أمام المحاكم الدولية .



حضر التكريم وكيلا المحافظة منصور اللكومي وحامس محمد محسن الجباري وعدد من المسئولين.

سبأ [25/مايو/2019]سبأ