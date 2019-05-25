ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 25 - مايو - 2019 الساعة 11:24:13م
مجلس النواب يدين استمرار العدوان بقيادة السعودية في استهداف المدنيين
أدان مجلس النواب بشدة استمرار دول تحالف العدوان في استهداف المدنيين وارتكاب الجرائم المروعة وأخرها المجزرة الوحشية في مدرية ماوية بتعز والتي راح ضحيتها 12 شهيدا بينهم سبعة أطفال وإصابة آخرين.
السيد حسن نصرالله : معنيون بتحمّل المسئولية التاريخية في مواجهة (صفقة القرن)
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عزم المقاومة تحمل المسئولية التاريخية في مواجهة ما يعرف بـ (صفقة القرن) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية .. مشيداً بالموقف الفلسطيني الجامع والصارم والرافض لها.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
غدا انطلاق بطولة الوحدة للفروسية ضمن الملتقى الرمضاني
تنطلق غدا على ملعب نادي وحدة صنعاء منافسات بطولة الوحدة الثانية لفئات الفروسية في قفز الحواجز، ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية والهجن ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث.
آخر الأخبار:
حملة "حي على خير اليمن" عبر إذاعة سام تجمع أكثر من 200 مليون ريال في موسمين
مجلس الوزراء يقف أمام المستجدات في الجبهات ويستمع إلى عدد من التقارير
ظريف وعبد المهدي يناقشان التطورات في المنطقة والعالم
العربي والوجيه يتأهلان لنصف نهائي كروية 22 مايو الرمضانية بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
غدا انطلاق بطولة الوحدة للفروسية ضمن الملتقى الرمضاني
[25/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :



تنطلق غدا على ملعب نادي وحدة صنعاء منافسات بطولة الوحدة الثانية لفئات الفروسية في قفز الحواجز، ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية والهجن ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث.

يشارك في البطولة تحت شعار "خيولنا عودة على صهوة الوحدة والسلام " وتستمر حتى 30 مايو الجاري, 140 فارسا من فئات البراعم والأشبال والناشئين يمثلون الكلية الحربية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية ونادي العاصمة للفروسية ومربط الرعد وإسطبل السياني.

وجرى اليوم استقبال الخيول المشاركة وإجراء الفحص البيطري لها أعقبها اجتماع فني بحضور رؤساء الجهات المشاركة ولجنة التحكيم تم خلاله سحب قرعة المنافسات وترتيب انطلاق الفرسان والخيول.

وتفتتح المنافسات غدا بإقامة سباقات فئة البراعم التي ستجري على مسلك مكون من ستة حواجز ارتفاع الحاجز 70 سم والعرض مثل الارتفاع دون اعتبار الزمن ويسمح للفارس المشاركة بجوادين.

فيما سيشهد اليوم الثاني للبطولة إقامة سباقات الحواجز لفئة الأشبال على مسلك مكون من ثمانية حواجز منها حاجز ثنائي مركب طول وعرض الحاجز 80 سم.

وبحسب نظام المسابقات تقام الثلاثاء سباقات فئة الناشئين, فيما تختتم البطولة الخميس القادم بتنظيم سباقات الحواجز للفرقي, يعقبها حفل الاختتام وتكريم الفائزين في مختلف الفئات.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
العربي والوجيه يتأهلان لنصف نهائي كروية 22 مايو الرمضانية بذمار
الأوكرانية ديانا ياسترمسكا تحرز لقب بطولة ستراسبورج الدولية للتنس
اختتام بطولة الرئيس الشهيد الصماد للفروسية بكلية الشرطة بصنعاء
انطلاق بطولة وحدة صنعاء الرمضانيه للشطرنج
شباب الحداء يتوج بكأس 22 مايو الكروية ضمن دورة الألعاب الرياضية الرمضانية بذمار
مركز صنعاء لتنس الميدان ينفذ أنشطة رياضة بأمانة العاصمة
الروسي ايلنور زكارين يفوز بالمرحلة 13 لسباق إيطاليا للدراجات
إتحاد (الفيفا) يعاقب رئيس اتحاد جنوب السودان السابق بالايقاف 10 سنوات
الفرنسية كارولين جارسيا تتأهل الى نهائي بطولة ستراسبورج الدولية للتنس
اتحاد ذوي الإعاقة يتوج بطلا لمسابقة وحدة صنعاء الثقافية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان في ماوية بتعز
[24/مايو/2019]
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق اتفاق الحديدة واستهداف المناطق الحدودية
[23/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019]
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by