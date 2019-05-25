رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غدا انطلاق بطولة الوحدة للفروسية ضمن الملتقى الرمضاني صنعاء - سبأ :





تنطلق غدا على ملعب نادي وحدة صنعاء منافسات بطولة الوحدة الثانية لفئات الفروسية في قفز الحواجز، ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية والهجن ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث.



يشارك في البطولة تحت شعار "خيولنا عودة على صهوة الوحدة والسلام " وتستمر حتى 30 مايو الجاري, 140 فارسا من فئات البراعم والأشبال والناشئين يمثلون الكلية الحربية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية ونادي العاصمة للفروسية ومربط الرعد وإسطبل السياني.



وجرى اليوم استقبال الخيول المشاركة وإجراء الفحص البيطري لها أعقبها اجتماع فني بحضور رؤساء الجهات المشاركة ولجنة التحكيم تم خلاله سحب قرعة المنافسات وترتيب انطلاق الفرسان والخيول.



وتفتتح المنافسات غدا بإقامة سباقات فئة البراعم التي ستجري على مسلك مكون من ستة حواجز ارتفاع الحاجز 70 سم والعرض مثل الارتفاع دون اعتبار الزمن ويسمح للفارس المشاركة بجوادين.



فيما سيشهد اليوم الثاني للبطولة إقامة سباقات الحواجز لفئة الأشبال على مسلك مكون من ثمانية حواجز منها حاجز ثنائي مركب طول وعرض الحاجز 80 سم.



وبحسب نظام المسابقات تقام الثلاثاء سباقات فئة الناشئين, فيما تختتم البطولة الخميس القادم بتنظيم سباقات الحواجز للفرقي, يعقبها حفل الاختتام وتكريم الفائزين في مختلف الفئات.

سبأ [25/مايو/2019]سبأ