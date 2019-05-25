محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بهمدان بذكرى غزوة بدر واستشهاد الإمام علي صنعاء - سبأ :

نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية همدان محافظة صنعاء أمسية رمضانية بذكرى غزوة بدر الكبرى واستشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.



وفي الأمسية التي حضرها عضو مجلس الشورى يحيى علي عايض .. أكد وكيلا المحافظة على محمد الغشمي وعاطف المصلي الحرص على دعم العملية التعليمية بما يعزز من جهود إدارة التربية والكادر التعليمي في استمرار التعليم.



وأشارا إلى ضرورة الاستفادة من الشهر الكريم واستلهام الدروس من شجاعة الإمام علي في مواجهة دول الغزو والاستكبار.



فيما أشار نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة يحيى القنوص إلى أهمية استلهام الدروس من سيرة الإمام علي وشجاعته ومواقفه في نصرة الإسلام والتصدي لقوى الظلم والطغيان.



ونوه بدور التربويين والسلطة المحلية والمشائخ والأعيان في دعم العملية الإمتحانية وتكليل العام الدراسي بالنجاح .. حاثا على ضرورة الدفع بالطلاب للمراكز الصيفية لتقوية مستواهم العلمي وتحصينهم من الغزو الثقافي.



بدوره ثمن مدير مكتب التربية بالمديرية راجح سعيد جهود الكادر التعليمي في إنجاح العملية التعليمية .. مشيدا بدور المجالس المحلية ومجالس الآباء في دعم المسيرة التربوية.



تخلل الفعالية التي حضرها نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد معصار ونائبي رئيسي الشعبة المالية والإدارية محمد المنصور والتعليم عبدالقادر الفضلي ومدير الرقابة والتفتيش عبدالمحسن الشريف ومدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة المحلية والمشائخ والأعيان ونواب مدير التربية بالمديرية، أناشيد لطلاب مدرسة الوحدة العربية وقصيدة للشاعر مطهر الحوثي.

سبأ [25/مايو/2019]سبأ