عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين : طلب الولايات المتحدة الحد من نمو الشركات المملوكة للدولة غزو للسيادة بكين – سبأ :



رفضت الصين طلب الولايات المتحدة منها إلى الحد من نمو شركاتها المملوكة للدولة .. معتبرة ذلك ”غزواً“ لسيادتها الاقتصادية.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تعليق لها اليوم السبت ان ”الحكومة الأمريكية قدمت على طاولة المفاوضات عدداً من المطالب المتغطرسة للصين من بينها الحد من نمو المشروعات المملوكة للدولة“.



واضافت ان ”هذا أمر يتجاوز بشكل واضح مجال المفاوضات التجارية ويمس النظام الاقتصادي الأساسي للصين".



وتابعت ان ”هذا يثبت أن الولايات المتحدة تحاول من وراء حربها التجارية مع الصين غزو السيادة الاقتصادية الصينية وإجبار الصين على أن تلحق الضرر بمصالحها الأساسية“.



ويقول محللون ومؤسسات تجارية إن المؤسسات المملوكة للدولة في الصين لا تحظى فقط بدعم صريح وإنما أيضاً بمزايا خفية مثل الضمانات الحكومية الضمنية للديون والفوائد المخفضة للقروض المصرفية.



وتصاعدت حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين في وقت سابق من الشهر الجاري بعد اتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب الصين بالتراجع عن وعودها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية في ممارساتها الاقتصادية.



وفرضت واشنطن بعد ذلك رسوماً جمركية إضافية وصلت إلى 25 في المائة على سلع صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار مما دفع الصين إلى الرد.



ونفت الصين تراجعها عن وعودها ولكنها أكدت أنها لن تقدم تنازلات بشأن ”قضايا مبدئية“ للدفاع عن مصالحها الأساسية على الرغم من عدم إعطائها تفاصيل كاملة.

سبأ [25/مايو/2019]سبأ