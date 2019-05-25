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آخر تحديث: السبت، 25 - مايو - 2019 الساعة 11:24:13م
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  عربي ودولي
رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا: تحركات مريبة للجماعات الارهابية
[25/مايو/2019] حماة - سبأ:


أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فيكتور كوبتشيشين، أن احتمال قيام المسلحين باستخدام المواد السامة لتوجيه الاتهام إلى قوات الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية لا يزال مرتفعا.

وقال كوبتشيشين في إحاطة إعلامية “لا يزال هناك احتمال كبير بأن الجماعات المسلحة غير الشرعية ستنظم استخدام المواد السامة من أجل اتهام القوات الحكومية السورية لاحقا باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين”.

وفي سياق متصل أضاف كوبتشيشين “تلقينا معلومات حول تجهيز قادة التشكيلات الإرهابية من سيارتين إلى أربع سيارات مفخخة يقودها انتحاريون من أجل اختراق دفاعات القوات السورية”.

وأشار إلى أن الجماعات المسلحة غير الشرعية تنقل التعزيزات والأسلحة والمعدات العسكرية إلى منطقة قرية كفر نبودة في محافظة حماة. وشدد كوبشيشين على أنه خلال يومين وصل بالفعل أكثر من 800 مسلح وسبع دبابات على الأقل وثلاث مركبات قتالية للمشاة و15 شاحنة صغيرة مزودة برشاشات ثقيلة إلى الجنوب الغربي من منطقة التصعيد بإدلب.

سبأ
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