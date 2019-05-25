عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستوطنون يقتحمون منزلا بكفر لاقف في قلقيلية قلقيلية - سبأ:

اقتحم مستوطنون عصر اليوم منزلا في بلدة كفر لاقف شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية ورفعوا علم الاحتلال عليه.



وقالت مصادر محلية: إن مستوطنين من مستوطنة كرني شمرون المقامة على أراضي المنطقة اقتحموا منزلا يقع في طرف البلدة قرب الشارع الرئيسي المؤدي لقلقيلية يعود للمواطن أمين عوض جبر.



وأشارت إلى أن المستوطنين وضعوا علما للاحتلال على المنزل، وانتشروا في المنطقة قبل أن ينسحبوا منها، علما أن المستوطنين يقومون بأعمال استفزازية باستمرار في المنطقة.



وتقيم قوات الاحتلال نحو 427 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تشكل مساحتها 46% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، يقطن فيها قرابة 800 ألف مستوطن، يمارسون اعتداءات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.





سبأ [25/مايو/2019]سبأ