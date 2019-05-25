رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام بطولة الرئيس الشهيد الصماد للفروسية بكلية الشرطة بصنعاء صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم بصنعاء منافسات بطولة الرئيس الشهيد الصماد الأولى للفروسية "التقاط أوتاد وقفز حواجز" نظمها جناح الفروسية بكلية الشرطة.



شارك في سباقات البطولة بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل الرئيس الشهيد صالح الصماد واستمرت تسعة أيام, فرسان من فئات الكبار والناشئين والأشبال والبراعم.



وشهد الاختتام سباقات قفز الحواجز لفردي الكبار والتي خاضها 18 فارسا وأسفرت عن إحراز الفارس محمود العابد المركز الأول وحل بكيل اليمني ثانيا وطه البزاز ثالثا يليه رابعا أسامة الحمزي وأمين القدسي في المركز الخامس.



وفي الختام أشار مدير كلية الشرطة العميد هاجس صالح الجماعي إلى أن تنظيم البطولة يأتي عرفانا بدور الرئيس الصماد في تجسيد معاني الفداء والتضحية من أجل الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.



وأشاد بمستوى الأداء الفني للفرسان في البطولة في منافستي التقاط الأوتاد وقفز الحواجز .. مهنئا في الوقت ذاته الفرسان الفائزين بالبطولة .



من جانبه أوضح قائد جناح الفروسية بكلية الشرطة النقيب زايد الشدادي أن البطولة شهدت تنافسا قويا بين فرسان الجناح في مختلف المنافسات والذين قدموا مستويات عالية في الجانبين الفني والمهاري.



وفي ختام البطولة تم تكريم الفرسان الفائزين في مختلف الفئات، حيث فاز الفارس جلال اليوسفي بالمركز الأول في التقاط أوتاد سيف وثانيا علي أحمد العزي وثالثا طه أحمد البزاز ورابعا إبراهيم سريع وخامسا ماهر حسن الفايق.



وفي منافسات التقاط أوتاد رمح .. أحرز الفارس إبراهيم سريع بالمركز الأول وثانيا ماهر الفائق وثالثا جلال اليوسفي ورابعا بكيل اليمني وخامسا توفيق الطويل .



وفي فئة الناشئين التقاط أوتاد .. فاز الفارس أسامة الحمزي بالمركز الأول وثانيا ضياء بخه وثالثا يحيى فارع ورابعا إبراهيم سريع وخامسا ماهر الفايق.



وفي منافسات ناشئين قفز حواجز .. حصل الفارس أسامة الحمزي على المركز الأول وحل ثانيا ضياء بخه وثالثا محمد الحمادي ورابعا أيمن القدسي وخامسا محمد قناف عزيز.



وحقق الفارس رياض اليمني المركز الأول في منافسات فئة الأشبال قفز حواجز، وحل ثانيا صادق واصل وثالثا عمار حسان .



كما تم تكريم أول عشرة فرسان من فئة البراعم في سباقات قفز الحواجز بجائزة المركز الأول.

[25/مايو/2019]