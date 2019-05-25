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آخر تحديث: السبت، 25 - مايو - 2019 الساعة 09:58:34م
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أبناء مديرية عيال سريح يؤكدون في أمسية رمضانية استمرار الصمود
[25/مايو/2019]
عمران - سبأ :

أكد أبناء مديرية عيال سريح بمحافظة عمران استمرار الصمود والثبات والنفير العام لرفد الجبهات.

وأشادوا في أمسية رمضانية، بحضور وكيل المحافظة المهندس أمين فراص وعضو مجلس الشورى أحمد الزبيري وحامد ناجي، بانتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وكذا إنجازات سلاح الجو المسير.

وفي الأمسية أشار الوكيل فراص إلى ضرورة تعزيز التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان ومؤامراته التي تسعى إلى شق الصف الوطني .. لافتاً إلى أن قوى العدوان لن تتمكن من تحقيق أهدافها بفضل صمود الشعب اليمني وثباته.

فيما أشاد عضو مجلس النواب حامد ناجي، بالملاحم البطولية التي يسطرها المرابطون في مختلف ميادين العزة والكرامة .. داعياً الجميع إلى إعلان النفير العام لمواجهة العدوان.

بدورهم أكد أبناء مديرية عيال سريح استمرار الصمود ورفد جبهات العزة والكرامة حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة من دنس الغزاة.

تخلل الأمسية قصائد شعرية، أكدت ضرورة تعزيز التلاحم لمواجهة العدوان .. مشيدة بالملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات دفاعا عن الوطن.

سبأ
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