محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بعمران تناقش أوضاع المستشفيات والوحدات الصحية عمران - سبأ :

نُظمت بمحافظة عمران اليوم أمسية رمضانية لمناقشة الوضع الصحي بالمستشفيات والمرافق والوحدات الصحية تحت شعار " يد تداوي من يحمي ويبني".



واستعرضت الأمسية التي نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بحضور مديري المستشفيات والمراكز الصحية والكادر الطبي، الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفي الأمسية، أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد الحوثي، إلى أهمية الأمسيات في تعزيز الروابط المجتمعية، وتحسين ظروف العمل وتلمس احتياجات المرافق الصحية.



ودعا لمضاعفة الجهود لتحسين الوضع الصحي بالمحافظة باعتباره عامل أساسي في الحد من الأوبئة والأمراض، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

سبأ [25/مايو/2019]سبأ