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قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية المعارضة تعلن الإضراب العام
[25/مايو/2019]
الخرطوم - سبأ :

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية المعارضة اليوم السبت إلى البدء بإضراب عام للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.


وقالت قوى المعارضة في بيان لها ان "بيانات التأييد والالتزام بتنفيذ الإضراب العام يراد منها إماطة الأذى عن طريق الثورة ودفع عجلتها وفق مبدأ القيادة الجماعية الذي رفعناه شعارا ونريد أن نطبقه عملاً".

وأضاف البيان أن "دفتر الحضور الثوري رفع تمامه للثوار باتجاه التحضير للإضراب السياسي والعصيان المدني، وهو عمل مقاوم سلمي أجبرنا على المضي فيه والتصميم على إنجازه بقوة الشعب وضمير مواطنه اليقظ".

وأكدت قوى المعارضة في بيانها انه "لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة واستكمال ما بدأ من مشوار".

وشددت على "إطلاق حملة مناقشات ولقاءات، ومخاطبة المعتصمين عبر المنابر الميدانية حول جدول التصعيد التدريجي، وكذلك إطلاق حملة خيمة العصيان داخل الأحياء والمناطق في العاصمة والأقاليم"، وعلى "مواصلة الإضراب السياسي لمدة يومين".

سبأ
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