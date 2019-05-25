ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 25 - مايو - 2019 الساعة 10:00:15م
مجلس النواب يدين استمرار العدوان بقيادة السعودية في استهداف المدنيين
أدان مجلس النواب بشدة استمرار دول تحالف العدوان في استهداف المدنيين وارتكاب الجرائم المروعة وأخرها المجزرة الوحشية في مدرية ماوية بتعز والتي راح ضحيتها 12 شهيدا بينهم سبعة أطفال وإصابة آخرين.
السيد حسن نصرالله : معنيون بتحمّل المسئولية التاريخية في مواجهة (صفقة القرن)
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عزم المقاومة تحمل المسئولية التاريخية في مواجهة ما يعرف بـ (صفقة القرن) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية .. مشيداً بالموقف الفلسطيني الجامع والصارم والرافض لها.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
انطلاق بطولة وحدة صنعاء الرمضانيه للشطرنج
انطلقت أمس منافسات بطولة الشطرنج التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للشطرنج ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.
آخر الأخبار:
الأوكرانية ديانا ياسترمسكا تحرز لقب بطولة ستراسبورج الدولية للتنس
مستوطنون يقتحمون منزلا بكفر لاقف في قلقيلية
اختتام بطولة الرئيس الشهيد الصماد للفروسية بكلية الشرطة بصنعاء
رئيس وزراء التشيك: لا أحد في أوروبا يريد نقل سفارته الى القدس
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
"بنيان" تدشن مشروع كسوة العيد لـ2500 طفل من أبناء الجرحى والأسرى والمفقودين
[25/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
دشنت مؤسسة بنيان التنموية المعرض الدائم للأسر المنتجة، اليوم، مشروع الكسوة العيدية لأبناء الجرحى والأسرى والمفقودين بمديريات أمانة العاصمة وعدد من مديريات محافظة صنعاء.

وفي التدشين أكد مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب، على أهمية هذا المشروع الذي يشمل توزيع كسوة العيد لأبناء الجرحى والأسرى والمفقودين وفاء لتضحياتهم في جبهات العزة والكرامة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بدعم الأسر المنتجة ..لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الالتقاء بقيادة مؤسسة بنيان لمعرفة ما يمكن توجيهه لجهات الاختصاص بأمانة العاصمة ووزارة الصناعة والتجارة بهدف إيجاد معارض دائمة للأسر المنتجة والحد من دخول وتهريب المنتجات المماثلة من الخارج.

وقال "بعد إقرار الرؤية الوطنية نريد أن يلبس المواطن اليمني مما يصنع ويأكل مما يزرع" ..لافتا إلى أهمية تقديم الجهات المعنية التسهيلات والرعاية للأسر المنتجة.

ودعا الترب رجال المال والأعمال للاقتداء بمؤسسة بنيان وتقديم الدعم والرعاية لأبناء الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين وكذا أبناء المرابطين في جبهات الصمود.

وأكد أن توزيع كسوة العيد لأبناء الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين يمثل رسالة لدول العدوان بأن الحياة مستمرة في اليمن رغم العدوان والحصار الجائر وتأكيد بأن اليمن سينتصر.

من جانبها أكدت وزيرة الدولة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رضية عبدالله، على أهمية مشروع الكسوة العيدية لأبنا الأبطال الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن والعزة والكرام.

وأشارت إلى أن ما تقوم به الأسر المنتجة من تصنيع وإنتاج بجودة عالية تنافس المنتجات المستوردة يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ونوهت بالدور الذي تقوم به مؤسسة بنيان من خلال الاهتمام والرعاية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين والمرابطين وكذا دعمها وتشجيعها للأسر المنتجة.. داعية المؤسسات والمنظمات المحلية والهيئات إلى تفعيل وتنشيط العمل المجتمعي في مختلف المجالات.

فيما أكد نائب المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية أحمد الكبسي أهمية مشروع الكسوة العيدية الذي يستهدف ألفين و500 طفل وطفلة من أبناء الجرحى والأسرى والمفقودين بأمانة العاصمة وعدد من مديريات محافظة صنعاء.

وأعرب عن سعادته في أن يرى هذه اللوحة الجميلة التي تتجسد في أسر الكرام من الأسر المنتجة تصنع لصالح أبناء الكرام ممن بذلوا أرواحهم فداءا لهذا الوطن ..مشيراً إلى أن جميع ما سيتم توزيعه للأطفال هو من إنتاج الأسر المنتجة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
محلي تعز يدين جريمة طيران العدوان بمديرية ماوية
أبناء مديرية عيال سريح يؤكدون في أمسية رمضانية استمرار الصمود
أمسية رمضانية بعمران تناقش أوضاع المستشفيات والوحدات الصحية
صنعاء: افتتاح معرض خيري للملابس لذوي الاحتياجات الخاصة
كسر زحف واسع للمرتزقة من ثلاثة مسارات بتعز
جمعية حماية المستهلك تستنكر استمرار برنامج الأغذية في استيراد مواد غذائية منتهية
مجلس النواب يدين استمرار العدوان بقيادة السعودية في استهداف المدنيين
قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان تزور جرحى الجيش واللجان الشعبية
الصحة تدين جريمة طيران العدوان في ماوية بتعز
قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بقصف مدفعي وعملية هجومية

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان في ماوية بتعز
[24/مايو/2019]
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق اتفاق الحديدة واستهداف المناطق الحدودية
[23/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019]
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by