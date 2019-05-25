"بنيان" تدشن مشروع كسوة العيد لـ2500 طفل من أبناء الجرحى والأسرى والمفقودين [25/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

دشنت مؤسسة بنيان التنموية المعرض الدائم للأسر المنتجة، اليوم، مشروع الكسوة العيدية لأبناء الجرحى والأسرى والمفقودين بمديريات أمانة العاصمة وعدد من مديريات محافظة صنعاء.



وفي التدشين أكد مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب، على أهمية هذا المشروع الذي يشمل توزيع كسوة العيد لأبناء الجرحى والأسرى والمفقودين وفاء لتضحياتهم في جبهات العزة والكرامة.



وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بدعم الأسر المنتجة ..لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الالتقاء بقيادة مؤسسة بنيان لمعرفة ما يمكن توجيهه لجهات الاختصاص بأمانة العاصمة ووزارة الصناعة والتجارة بهدف إيجاد معارض دائمة للأسر المنتجة والحد من دخول وتهريب المنتجات المماثلة من الخارج.



وقال "بعد إقرار الرؤية الوطنية نريد أن يلبس المواطن اليمني مما يصنع ويأكل مما يزرع" ..لافتا إلى أهمية تقديم الجهات المعنية التسهيلات والرعاية للأسر المنتجة.



ودعا الترب رجال المال والأعمال للاقتداء بمؤسسة بنيان وتقديم الدعم والرعاية لأبناء الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين وكذا أبناء المرابطين في جبهات الصمود.



وأكد أن توزيع كسوة العيد لأبناء الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين يمثل رسالة لدول العدوان بأن الحياة مستمرة في اليمن رغم العدوان والحصار الجائر وتأكيد بأن اليمن سينتصر.



من جانبها أكدت وزيرة الدولة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رضية عبدالله، على أهمية مشروع الكسوة العيدية لأبنا الأبطال الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن والعزة والكرام.



وأشارت إلى أن ما تقوم به الأسر المنتجة من تصنيع وإنتاج بجودة عالية تنافس المنتجات المستوردة يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.



ونوهت بالدور الذي تقوم به مؤسسة بنيان من خلال الاهتمام والرعاية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين والمرابطين وكذا دعمها وتشجيعها للأسر المنتجة.. داعية المؤسسات والمنظمات المحلية والهيئات إلى تفعيل وتنشيط العمل المجتمعي في مختلف المجالات.



فيما أكد نائب المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية أحمد الكبسي أهمية مشروع الكسوة العيدية الذي يستهدف ألفين و500 طفل وطفلة من أبناء الجرحى والأسرى والمفقودين بأمانة العاصمة وعدد من مديريات محافظة صنعاء.



وأعرب عن سعادته في أن يرى هذه اللوحة الجميلة التي تتجسد في أسر الكرام من الأسر المنتجة تصنع لصالح أبناء الكرام ممن بذلوا أرواحهم فداءا لهذا الوطن ..مشيراً إلى أن جميع ما سيتم توزيعه للأطفال هو من إنتاج الأسر المنتجة .



سبأ