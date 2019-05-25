صنعاء: افتتاح معرض خيري للملابس لذوي الاحتياجات الخاصة [25/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

اُفتتح بصنعاء اليوم معرض خيري للملابس نظمته مؤسسة رمز للتنمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لادارة وتنسيق الشؤون الانسانية ومواجهة الكوارث.



يستفيد من المعرض - الذي شاركت في تنظيمه المراكز الاسلامية والمساجد والجاليات العربية في امريكا ويستمر أربعة أيام- 751 من ذوي الاعاقة والايتام والنازحين والفقراء .



وفي الافتتاح أشار رئيس لجنة الخدمات بأمانة العاصمة حمود النقيب إلى أهمية إقامة هذة المعارض التى تسهم في التخفيف من معاناة النازحين والفقراء والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصه خاصة في ظل استمرار العدوان وحصاره الجائر.

وثمن النقيب جهود المؤسسة ودورها في التخفيف من معاناة هذه الفئات .



فيما دعا مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالأمانة ناصر الكاهلي المنظمات المحلية إلى اقامة هذه المعارض .



بدورها أكدت ريئس مؤسسة رمز للتنمية بشرى المحفدي حرص المؤسسة على تنفيذ برامج وانشطة تسهم في التخفيف من معاناة النازحين والفقراء والأيتام وذوي الاحتباجات الخاصة .



حضر الافتتاح رئيس الاتحاد الرياضي للمعاقين عبد ربه حميد وعبدالله بنيان.



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