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آخر تحديث: السبت، 25 - مايو - 2019 الساعة 10:00:15م
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  ثقافة
صدور كتاب بعنوان "المقرئ الفقيه العلامة محمد بن أحمد زايد الصنعاني "
[25/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
صدر مؤخراً كتاب بعنوان"المقرئ الفقيه العلامة محمد بن أحمد زايد الصنعاني وجهوده في علم القراءات"تأليف الباحث والكاتب إبراهيم محمد أحمد محمد زايد.

وأحتوى الكتاب بين دفتيه أربعة مباحث موزعة على 250صفحة تناولت سيرة الشيخ العلامة المقرئ محمد بن أحمد زايد الصنعاني بإعتباره أحد أشهر علماء القراءات السبع ومن كبار مشايخها خلال الفترة(1855م-1921م) ويعد أحد أعلام الجامع الكبير بصنعاء ممن اشتهر بالعربية والفقه والتفسير والقراءة والإقراء للقراءات السبع.

وتضمن الكتاب نبذة عن علم القراءات وحكمة إنزال القرآن على سبعة أوجه والفرق بين القرآن والقراءات وعصر المقرئ الفقيه محمد بن زايد الصنعاني وسيرته ونشأته وحياته العلمية وشيوخه وتلاميذه ووفاته وعرض تفصيلي لبعض مؤلفاته منها علم الآيات والقراءات وكتاب الكوكب الدري شرح ناظمة الزهر وكتاب الخطب وكتاب تحفة الأحباب شرح هداية المرتاب.

كما أحتوى الكتاب على وثائق إجازة المقرئ العلامة الصنعاني في القراءات السبع من مشايخه و إستدراكاته على العقد الفريد والدر النضيد في رواية قالون وأدبه وشعره في الرثاء والمدح والهجر والفراق والاغتراب وتقلب الزمان.

سبأ
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