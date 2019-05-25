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قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان تزور جرحى الجيش واللجان الشعبية
[25/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
زارت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليوم جرحى منتسبي القوات المسلحة واللجان الشعبية الذين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات أمانة العاصمة.

وخلال الزيارات اطلع القادة على أحوال الجرحى والمصابين .. مشيدين بصمود واستبسال أبطال الجيش واللجان الشعبية وما يقدمونه من تضحيات جسيمة في مختلف جبهات العزة والكرامة دفاعا عن الوطن وسيادته.

وأوضح قادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة أن تلك المآثر البطولية والتضحيات والدماء الزكية للشهداء والجرحى أثمرت عزا وانتصارات متتالية في مواجهة الغزاة ومرتزقتهم.

وأشاروا إلى أن الشهداء والجرحى الذين جادوا بدمائهم من أجل وطنهم وشعبهم يستحقون كل معاني الوفاء والتقدير والاعتزاز وسيسجل التاريخ بطولاتهم في أنصع صفحاته.. متمنين للجرحى الشفاء العاجل.

كما قدم القادة مبالغ مالية للجرحى .. مؤكدين أن القيادة الثورية والسياسية والعسكرية وحكومة الإنقاذ تولي الجرحى جل الرعاية والاهتمام.

وعبر قادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان عن الشكر والتقدير لإدارات المستشفيات والطواقم الطبية والتمريضية والإدارية على جهودهم في رعاية وعلاج الجرحى والمصابين.

وكان مدراء المستشفيات قد قدموا إيضاحات حول طبيعة الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الخاصة بالجرحى والمصابين من أبطال الجيش واللجان الشعبية .. مؤكدين أن الجرحى والمصابين محل الاهتمام والمتابعة من قبل إدارات المستشفيات والطواقم الطبية والتمريضية.

من جهتهم عبر الجرحى عن الشكر لهذه الزيارات التي تجسد اهتمام القيادة الثورية والسياسية والعسكرية .. مؤكدين أنهم سيعودون إلى جبهات العزة والشرف حال تماثلهم للشفاء وانهم سيبذلون كل غالي ونفيس من اجل وطنهم وشعبهم.

سبأ
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