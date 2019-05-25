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مالطا تنقذ 216 مهاجرا مع تزايد محاولات عبور البحر المتوسط
[25/مايو/2019] فاليتا-سبأ:
أعلنت مالطا اليوم السبت انتشال أكثر من مئتي مهاجر من زورقين في البحر المتوسط.

وأوضح متحدث باسم القوات المسلحة في مالطا إن قارب دوريات تابعا للقوات قام بعملية الانتشال وسيعود بهم للبلاد اليوم السبت.. مشيرا الى أن امرأة حامل وعددا من الأطفال من بين 216 مهاجرا جرى إنقاذهم. ولم تعرف جنسياتهم بعد.

وقال المتحدث إن قارب دورية أرسل إلى زورق يتعرض للغرق إلى الجنوب من مالطا يوم الجمعة. وبعد انتشال المهاجرين منه تم توجيهه إلى زورق ثان وهو في طريق العودة وانتشل من كانوا على متنه أيضا.

وقالت القوات المسلحة إن تحسن الأحوال الجوية أدى لزيادة عمليات الهجرة عبر البحر انطلاقا من ليبيا وتونس والجزائر على مدى اليومين الماضيين إذ وصل 12 قارب مهاجرين إلى صقلية وسردينيا ولامبيدوزا.

وقال خفر السواحل الليبي يوم الجمعة إنه أنقذ 290 مهاجرا من قوارب مطاطية قرب العاصمة طرابلس.


سبأ
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