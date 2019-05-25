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آخر تحديث: السبت، 25 - مايو - 2019 الساعة 03:51:09م
قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بقصف مدفعي وعملية هجومية
قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية ، وتم كسر زحف لهم واستهداف مواقعهم بعملية هجومية ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات في صفوفهم و تدمير آلياتهم.
100 ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى المبارك
أدى نحو 100 ألف مصلٍ وفقاً لدائرة أوقاف القدس الشريف اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، وسط اجراءات مشددة لجيش الاحتلال، فيما اصيب مواطنون فلسطينيون بغازات الاحتلال شرق قطاع غزة.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
انطلاق بطولة وحدة صنعاء الرمضانيه للشطرنج
انطلقت أمس منافسات بطولة الشطرنج التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للشطرنج ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.
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  محلي
الصحة تدين جريمة طيران العدوان في ماوية بتعز
[25/مايو/2019] صنعاء-سبأ:
أدانت وزارة الصحة العامة والسكان جريمة طيران العدوان السعودي التي استهدفت محطة وقود وموقف لتجمع عمال بيع القات في مديرية ماوية بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها 12 شهيد بينهم (7 أطفال) وطفل واحد جريح .

وأوضحت الوزارة في بيات تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذه الجريمة تأتي في إطار الاستهتار المفرط من قبل التحالف بدماء أبناء الشعب اليمني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من أربع سنوات في ظل صمت دولي مخز ومعيب .

وأكدت الوزارة إلى أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم ،محملة قيادات التحالف وعلى رأسها النظام الأمريكي والسعودي والبريطاني والإماراتي تبعات هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم التي يستمر تحالف العدوان في ارتكبها بحق أبناء اليمن .

وطالب البيان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤوليتها في التحرك الفعلي للضغط لإيقاف العدوان ورفع الحصارعن الشعب اليمني وكذا التحرك لتقديم قيادات تحالف العدوان الى المحاكم الدولية .
سبأ
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