الصحة تدين جريمة طيران العدوان في ماوية بتعز [25/مايو/2019] صنعاء-سبأ:

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان جريمة طيران العدوان السعودي التي استهدفت محطة وقود وموقف لتجمع عمال بيع القات في مديرية ماوية بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها 12 شهيد بينهم (7 أطفال) وطفل واحد جريح .



وأوضحت الوزارة في بيات تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذه الجريمة تأتي في إطار الاستهتار المفرط من قبل التحالف بدماء أبناء الشعب اليمني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من أربع سنوات في ظل صمت دولي مخز ومعيب .



وأكدت الوزارة إلى أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم ،محملة قيادات التحالف وعلى رأسها النظام الأمريكي والسعودي والبريطاني والإماراتي تبعات هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم التي يستمر تحالف العدوان في ارتكبها بحق أبناء اليمن .



وطالب البيان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤوليتها في التحرك الفعلي للضغط لإيقاف العدوان ورفع الحصارعن الشعب اليمني وكذا التحرك لتقديم قيادات تحالف العدوان الى المحاكم الدولية .

سبأ