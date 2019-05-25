مقتل 29 سجيناً على الأقل في مواجهات مع الشرطة الفنزويلية [25/مايو/2019] كراكاس-سبأ:

لقي 29 سجينا على الأقل مصرعهم وأصيب 19 شرطيا بجروح في فنزويلا الجمعة، خلال مواجهات في مركز توقيف مكتظ في بلدة أكاريغوا بولاية بورتوغيزا (غرب)، كما أعلنت السلطات الفنزويلية.



وقال المسؤول عن الأمن في ولاية بورتوغيزا، اوسكار فاليرو، إن تدخلا للقوات الخاصة للشرطة من أجل منع "محاولة فرار جماعي"، اسفر عن "حصيلة هي 29 قتيلا بين السجناء".



وأضاف ان المتمردين اطلقوا "وابلا من الرصاص" على عناصر الشرطة وألقوا عليهم ثلاث قنابل يدوية، اسفرت عن اصابة 19 منهم بجروح.



وكانت حصيلة سابقة أعدتها منظمة "نافذة الحرية" للدفاع عن حقوق السجناء تحدثت عن 25 قتيلا بين الموقوفين.

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