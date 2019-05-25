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آخر تحديث: السبت، 25 - مايو - 2019 الساعة 03:51:09م
قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بقصف مدفعي وعملية هجومية
قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية ، وتم كسر زحف لهم واستهداف مواقعهم بعملية هجومية ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات في صفوفهم و تدمير آلياتهم.
100 ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى المبارك
أدى نحو 100 ألف مصلٍ وفقاً لدائرة أوقاف القدس الشريف اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، وسط اجراءات مشددة لجيش الاحتلال، فيما اصيب مواطنون فلسطينيون بغازات الاحتلال شرق قطاع غزة.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
انطلاق بطولة وحدة صنعاء الرمضانيه للشطرنج
انطلقت أمس منافسات بطولة الشطرنج التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للشطرنج ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.
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  عربي ودولي
مقتل 29 سجيناً على الأقل في مواجهات مع الشرطة الفنزويلية
[25/مايو/2019] كراكاس-سبأ:
لقي 29 سجينا على الأقل مصرعهم وأصيب 19 شرطيا بجروح في فنزويلا الجمعة، خلال مواجهات في مركز توقيف مكتظ في بلدة أكاريغوا بولاية بورتوغيزا (غرب)، كما أعلنت السلطات الفنزويلية.

وقال المسؤول عن الأمن في ولاية بورتوغيزا، اوسكار فاليرو، إن تدخلا للقوات الخاصة للشرطة من أجل منع "محاولة فرار جماعي"، اسفر عن "حصيلة هي 29 قتيلا بين السجناء".

وأضاف ان المتمردين اطلقوا "وابلا من الرصاص" على عناصر الشرطة وألقوا عليهم ثلاث قنابل يدوية، اسفرت عن اصابة 19 منهم بجروح.

وكانت حصيلة سابقة أعدتها منظمة "نافذة الحرية" للدفاع عن حقوق السجناء تحدثت عن 25 قتيلا بين الموقوفين.
سبأ
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