سبيس إكس تطلق 60 قمرا صناعيا لتزويد الأرض بإنترنت فائق السرعة [25/مايو/2019] كيب كنافيرال-سبأ:

أطلقت شركة سبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء صاروخ فالكون 9 في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، محملا بـ 60 قمرا صناعيا قادرا على تزويد المستخدمين على الأرض باتصالات الإنترنت فائق السرع.



وانطلق فالكون من مجمّع الإطلاق 40 في قاعدة كيب كانافيرال الجوية في الساعة 02:30 بتوقيت غرينيتش صباح الجمعة.



وأعلنت "سبيس إكس" أنّ نشْر الأقمار الصناعية بشبكة ستارلينك تمّ بنجاح بعد ساعة واحدة من عملية الإطلاق.



وحافظت سبيس إكس على سرية معظم تطورات مشروعها الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.



وأطلقت الشركة اثنين من النماذج التكنولوجية هما Tintin-A و Tintin-B في فبراير2018، لكن المركبة الفضائية التي انطلقت الخميس تبدو مختلفة تماما.

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